Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Lecce Juve | quando parla il tecnico bianconero Ufficiale l’orario

Alla vigilia della partita tra Lecce e Juventus, il tecnico bianconero terrà una conferenza stampa per presentare l'incontro. È stato ufficializzato l'orario in cui interverrà alla stampa, fornendo dettagli sul momento in cui i giornalisti potranno porre domande e ascoltare le sue dichiarazioni. La conferenza si terrà prima dell'inizio della partita, come comunicato dagli organizzatori.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Lecce Juve: l’orario ufficiale di quando parla il tecnico bianconero prima del match. La stagione entra nella sua fase più decisiva. A soli 270 minuti dal termine del campionato, la Juventus si prepara ad affrontare uno snodo cruciale per il proprio futuro. Domani, venerdì 8 maggio, Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alle ore 11.45, in quella che si preannuncia come una vigilia carica di tensione e grandissime aspettative in vista del delicato match Lecce-Juve. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE La corsa Champions: un finale di campionato al cardiopalma. La situazione in classifica impone ai bianconeri la massima concentrazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CONFERENZA STAMPA SPALLETTI PRE JUVENTUS-LECCE

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