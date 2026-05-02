Il tecnico della Juventus ha presentato la sfida contro il Verona in programma domani alle 18:00 allo Stadium. Durante la conferenza stampa, ha discusso delle condizioni della squadra e delle strategie per l'incontro. La partita segna il ritorno della Juventus in Serie A dopo una pausa e si svolgerà nel rispetto delle consuete norme sportive e di sicurezza.

Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro Convocati Atalanta: le scelte di Palladino per la sfida contro il Genoa! La lista completa dei nerazzurri Italiano non ha dubbi: «Dobbiamo preservare l’ottavo posto, non sarà facile lottare per il settimo posto ma. Sul futuro dico questo» Udinese, parla Collavino: «La nostra forza è lo scouting, su cui lavoriamo in maniera molto attenta. In questa stagione.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona LIVE: le dichiarazioni del tecnico bianconero

DIRETTA VIDEO | CONFERENZA STAMPA LUCIANO SPALLETTI PRE JUVENTUS - ROMA

Notizie correlate

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa LIVE: le dichiarazioni del tecnico bianconeroCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le dichiarazioni del tecnico bianconeroCalciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché; La probabile formazione contro il Milan e altre 3 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Il ritorno di David, il tris dell'Inter e tutti i gol Serie A Enilive.

Juventus-Verona, Spalletti in conferenza: tutte le dichiarazioniLa Juve si sta preparando per la sfida al Verona. Una gara importante per raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero quello del quarto posto valido per la prossima Champions League. tuttosport.com

Juventus, Spalletti presenta la sfida al Verona: alle 16 la conferenza15:45 - Luciano Spalletti presenta Juventus-Hellas Verona, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45.. tuttomercatoweb.com

2021, Cristiano Ronaldo scored for Juve against Hellas Verona, assisted by Chiesa. x.com

Juve-Verona, la probabile formazione di Spalletti - facebook.com facebook