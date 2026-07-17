Condominio con spese ripartite in parti uguali | posso oppormi ed imporre l’applicazione delle tabelle millesimali?

Notizia in breve

Se le spese condominiali sono suddivise in parti uguali, è possibile opporsi e richiedere l’applicazione delle tabelle millesimali. La legge prevede che le spese siano ripartite in proporzione alle quote di proprietà di ciascun condomino, rappresentate appunto dalle tabelle millesimali. In presenza di una delibera che stabilisce una ripartizione diversa, i condomini hanno il diritto di opporsi e di proporre l’applicazione delle tabelle millesimali.