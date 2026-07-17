Condominio con spese ripartite in parti uguali | posso oppormi ed imporre l’applicazione delle tabelle millesimali?
Se le spese condominiali sono suddivise in parti uguali, è possibile opporsi e richiedere l’applicazione delle tabelle millesimali. La legge prevede che le spese siano ripartite in proporzione alle quote di proprietà di ciascun condomino, rappresentate appunto dalle tabelle millesimali. In presenza di una delibera che stabilisce una ripartizione diversa, i condomini hanno il diritto di opporsi e di proporre l’applicazione delle tabelle millesimali.
Rispondiamo oggi a questa domanda che molti si pongono: se nel mio condominio le spese sono ripartite in parti uguali posso oppormi ed imporre l’applicazione delle tabelle millesimali? Sì, ci si può opporre e chiedere l’applicazione delle tabelle millesimali, in quanto il criterio legale per la ripartizione delle spese condominiali è regolato dall’articolo 1123 del Codice Civile. Questo prevede che le spese vadano suddivise: In base ai millesimi di proprietà: per le spese relative alla gestione e manutenzione delle parti comuni, in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino. In base all’uso: per le spese che riguardano servizi di cui alcuni condomini usufruiscono più di altri (es. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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