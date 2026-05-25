Le spese dell’acqua in condominio vengono suddivise tra i condomini in base ai consumi o alle tabelle millesimali. L’assemblea può modificare le modalità di ripartizione solo con una delibera approvata con la maggioranza richiesta, che varia a seconda delle norme condominiali. La ripartizione può avvenire tramite contatori individuali o conmetodi proporzionali. Le controversie sulla divisione delle spese sono frequenti e spesso portano a ricorsi legali.

La ripartizione delle spese per i consumi dell’acqua in uno stabile condominiale è spesso motivo di conflitti. In molti si chiedono come i criteri di suddivisione previsti dalla legge o stabiliti dal regolamento condominiale possano essere modificati nel tempo qualora non risultino più in linea con le esigenze di alcuni condomini. Poiché la gestione delle spese comuni costituisce spesso terreno fertile per discussioni, è bene conoscere cosa dice la normativa al riguardo. In questo articolo esamineremo come funziona la contabilizzazione dei consumi dell’acqua, quali siano i criteri per l’attribuzione delle spese e se tali criteri siano suscettibili di variazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spese dell’acqua in condominio, come si dividono e quando l’assemblea può cambiarle

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SPESE ACQUA IN CONDOMINIO: COME SI DIVIDONO CORRETTAMENTE

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