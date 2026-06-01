Tabelle millesimali contrattuali | quando possono essere modificate

Le tabelle millesimali contrattuali possono essere modificate solo in determinati casi. Queste tabelle, fondamentali per la ripartizione delle spese condominiali, non sono soggette a cambiamenti frequenti. La modifica è possibile solo se ci sono accordi tra i condomini o in presenza di variazioni che rendano obsolete le tabelle esistenti. La legge stabilisce che eventuali modifiche devono essere approvate con una deliberazione assembleare e rispettare le norme previste.

Le tabelle millesimali rappresentano uno degli strumenti più importanti nella gestione di un condominio. Da esse dipende infatti la ripartizione di gran parte delle spese comuni e, in alcuni casi, anche il peso del voto dei singoli proprietari nelle assemblee. Proprio per questo motivo, quando emergono dubbi sulla correttezza dei millesimi attribuiti alle singole unità immobiliari, la questione diventa particolarmente delicata. Il problema si pone soprattutto nel caso delle cosiddette tabelle millesimali contrattuali, cioè quelle richiamate negli atti di acquisto, o allegate a regolamenti di natura contrattuale. Un principio che è cambiato nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sospetto Tabelle Millesimali Sbagliate Ecco come Risparmiare sulle Spese Condominiali

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