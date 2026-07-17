Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione. Deve scontare una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per reati di ricettazione e violazioni tributarie. L’arresto è avvenuto ieri, dopo che i tribunali hanno emesso il provvedimento per la condanna definitiva. L’uomo è stato portato in cella per l’esecuzione della pena.

Napoli, eseguito ordine di carcerazione: 53enne dovrà scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Carlo Arena, che hanno dato esecuzione al provvedimento emesso il 13 luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. La pena da espiare. Secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 5 anni e 4 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Condanna per ricettazione e reati tributari: arrestato 53enne a Napoli

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