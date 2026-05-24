Latitante da 7 anni dopo la condanna per furti e associazione a delinquere | 53enne arrestato a Chianciano

Un uomo di 53 anni di nazionalità bulgara è stato arrestato a Chianciano Terme. Era latitante dal 2019 dopo essere stato condannato per furti e associazione a delinquere. L’arresto è avvenuto su ordine della procura di Livorno. L’uomo era ricercato da sette anni e si trovava in Italia al momento dell’arresto.

Un uomo di 53 anni, di nazionalità bulgara, latitante dal 2019 e destinatario di un ordine di carcerazione emesso della procura di Livorno, è stato arrestato a Chianciano Terme (Siena). Era stato riconosciuto colpevole del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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BLITZ DI CARABINIERI E GRUPPI SPECIALI PER CATTURARE GIANTIN, EX MALA DEL BRENTA | 07/01/2026

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