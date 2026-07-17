Concorso ippico ’Città di Ascoli’ Il Piceno si prepara al grande show
A due mesi dall’inizio, Ascoli si prepara per la quarta edizione del Concorso ippico ’Città di Ascoli’, in programma dal 18 giugno. La manifestazione si terrà presso il centro ippico locale e coinvolgerà cavalieri nazionali e internazionali. Sono previste competizioni di salto ostacoli e dressage, con oltre 200 partecipanti iscritti. L’organizzazione ha annunciato l’allestimento di strutture temporanee e l’installazione di tribune per il pubblico. La kermesse durerà tre giorni, fino al 20 giugno.
Mancano due mesi, ma ad Ascoli il conto alla rovescia è già iniziato. La quarta edizione del Concorso ippico ’Città di Ascoli’, in programma dal 18 al 20 settembre al Campo Squarcia, si presenta con una novità destinata a segnare un salto di qualità: il nazionale A6* Evento Speciale Fise ospiterà infatti una tappa dell’ Italian Champions Tour, il più prestigioso circuito italiano di salto ostacoli a squadre. L’annuncio è stato dato al Caffè Meletti, in Piazza del Popolo, nel corso della presentazione ufficiale della manifestazione, che conferma così la propria crescita nel panorama equestre nazionale. Un riconoscimento importante per un evento nato nel 2023 come scommessa e oggi considerato un punto di riferimento, unico nelle Marche per livello tecnico e richiamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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