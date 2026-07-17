Concorso ippico ’Città di Ascoli’ Il Piceno si prepara al grande show

Notizia in breve

A due mesi dall’inizio, Ascoli si prepara per la quarta edizione del Concorso ippico ’Città di Ascoli’, in programma dal 18 giugno. La manifestazione si terrà presso il centro ippico locale e coinvolgerà cavalieri nazionali e internazionali. Sono previste competizioni di salto ostacoli e dressage, con oltre 200 partecipanti iscritti. L’organizzazione ha annunciato l’allestimento di strutture temporanee e l’installazione di tribune per il pubblico. La kermesse durerà tre giorni, fino al 20 giugno.