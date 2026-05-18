In occasione dell’evento di Piazza di Siena, due atlete del Centro Ippico Piceno si preparano per la competizione al CSio. Sono state annunciate le compagne di squadra che affiancheranno le protagoniste principali, Anna e Mia. Le atlete stanno seguendo un programma di allenamenti specifico nel Galoppatoio, con sessioni dedicate alla messa a punto delle performance. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attenzione per il settore equestre, con partecipanti provenienti da diverse regioni.

? Punti chiave Chi sono le compagne di squadra che affiancheranno Anna e Mia?. Come si preparano le atlete per la sfida nel Galoppatoio?. Quale ruolo avranno i tecnici Celani e Filone in questa convocazione?. Perché questo successo conferma il valore del Centro Ippico Piceno?.? In Breve Anna Taboga gareggerà con Q-Magic il 29 e 30 maggio.. Mia Farina sfiderà la Coppa Presidente con Frizzle Zizzle il 30 e 31 maggio.. Antonio Tabarini coordinerà le squadre insieme a Pignatiello, Tonucci, Conti, Greco, Borra, Proietti e Zavagnini.. Tecnici Celani e Filone hanno preparato le atlete del Centro Ippico Piceno.. Anna Taboga e Mia Farina rappresenteranno le Marche a Piazza di Siena il prossimo 29, 30 e 31 maggio, quando le due atlete del Centro Ippico Piceno saranno convocate per la centesima edizione del prestigioso evento romano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza di Siena: Taboga e Farina del Centro Ippico Piceno al CSio

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