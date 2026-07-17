Conclusa la riqualificazione dell’ospedale Sacco di Milano | la direzione lavori è stata della bergamasca Ets

È stata completata la riqualificazione dell’ospedale Luigi Sacco di Milano. La gestione dei lavori è stata affidata a ETS S.p.A., azienda di Villa d’Almè specializzata in ingegneria per strutture sanitarie. L’impresa ha curato la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento.

C’è la mano della bergamasca ETS S.p.A. dietro il programma di riqualificazione dell’ospedale Luigi Sacco di Milano: l’azienda di Villa d’Almè, specializzata nell’Ingegneria di grandi strutture sanitarie, ha svolto infatti la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per tutta l’operazione. A poco più di due anni dall’avvio dei cantieri, iniziati il 1° gennaio 2024, l’ASST Fatebenefratelli Sacco ha presentato gli interventi realizzati al Polo Ospedaliero Sacco grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale Complementare (PNC) e di Regione Lombardia, conclusi lo scorso 30 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Milano, lospedale Sacco cambia volto: conclusa la maxi riqualificazione da 194 milioni

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