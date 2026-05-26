Lunedì 25 maggio, una showgirl argentina è stata trovata in stato confusionale nella sua casa di Milano e portata in ospedale in codice giallo. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del suo malore. La donna è stata soccorsa dai sanitari e trasferita in pronto soccorso. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan.

M omenti di paura per Belén Rodrguez. La showgirl argentina è stata soccorsa e portata in ospedale in codice giallo. Stando a quanto riportano l’edizione milanese de La Repubblica e Il Giorno, tutto sarebbe accaduto lunedì 25 maggio, intorno alle 7 del mattino. Belén Rodriguez avrebbe chiesto aiuto ai vicini di casa, che avrebbero allertato il 112. Di qui, l’arrivo di un’ambulanza e il successivo ingresso della showgirl in pronto soccorso. Belen Rodriguez: «Ho passato anni difficili, ma oggi ne esco più forte» X Leggi anche › Belén Rodriguez: «L’amore? Sono single da due anni» Belén Rodriguez portata in ospedale in stato confusionale: quello che sappiamo sul presunto malore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La showgirl è stata portata in ospedale lunedì 25 maggio, dopo essere stata trovata in stato confusionale nella sua casa di Milano. Non è chiaro cosa sia accaduto

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Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: la showgirl portata in ospedale

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