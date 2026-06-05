Avanzano i lavori per il Museo dell' Etna | completata gran parte della riqualificazione dell' ex ospedale

I lavori per il Museo dell’Etna continuano con il completamento della maggior parte delle opere di riqualificazione dell’ex ospedale Vittorio Emanuele. La struttura, situata a Catania, è in fase di trasformazione per accogliere il nuovo allestimento museale. Le attività di cantiere sono in corso senza interruzioni, con interventi finalizzati a preparare gli spazi per l’apertura prevista. La realizzazione del museo procede secondo il cronoprogramma stabilito.

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del Museo dell’Etna nell’edificio che in precedenza ospitava il dismesso ospedale Vittorio Emanuele, a Catania. L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana per complessivi 25 milioni di euro, è gestito dal dipartimento regionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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