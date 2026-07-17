Concessione della Grazia Mattarella richiama Nordio sulle prerogative

Il 16 luglio il Presidente della Repubblica ha incontrato il ministro della Giustizia al Quirinale. L'obiettivo era discutere sui limiti del ruolo del Guardasigilli riguardo alla concessione della grazia. La Costituzione attribuisce questa decisione esclusivamente al Capo dello Stato. L'incontro si è concentrato sulle prerogative del presidente nel processo di concessione della grazia, chiarendo i confini delle competenze del ministro della Giustizia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato nel pomeriggio del 16 luglio, al Quirinale, il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Oggetto dell’incontro: chiarire i limiti del ruolo del Guardasigilli rispetto alla concessione della grazia, potere che la Costituzione assegna in via esclusiva al Capo dello Stato. Lo si apprende da una nota del Colle, pubblicata dopo l’annuncio del ministero di aver avviato l’istruttoria per un possibile provvedimento di clemenza a favore di Mario Roggero, il gioielliere piemontese. Fonti presidenziali sottolineano che non è in discussione il merito del caso. Le motivazioni della sentenza della Cassazione su Roggero non sono ancora state depositate, dunque è prematuro parlare di grazia sì o grazia no. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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