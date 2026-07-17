Como ufficiale l' arrivo di Cuenca dal Barcellona

Il Como 1907 ha annunciato l’acquisto del difensore spagnolo Andrés Cuenca dall’FC Barcelona, a titolo definitivo. Cuenca, nato nel 2007, ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 2030.

Il Como 1907 è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo del difensore spagnolo Andrés Cuenca dall’FC Barcelona. Il difensore, classe 2007, ha firmato un contratto fino al 2030., Cuenca si è formato nei vivai di Avejoe, Villafranca, Córdoba e Siviglia prima di approdare alla Masia del Barcellona nel 2019., Ha rappresentato il Barcellona in tre edizioni della UEFA Youth League e ha svolto un ruolo importante nella conquista del titolo da parte del club nella stagione 202425, segnando in finale nella vittoria per 4-1 della squadra Under 19 sul Trabzonspor. Dopo essersi affermato come titolare nel Barcellona Atlètic, ha esordito con la prima squadra in UEFA Champions League contro lo Young Boys nel 2024. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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