Cuenca | Non ho informazioni dal Como su cosa faranno
Un giocatore del Como ha dichiarato di non aver ricevuto ancora indicazioni dal club su cosa farà in futuro. La comunicazione ufficiale sulla sua posizione o eventuali decisioni attese non è ancora arrivata. Il calciatore si è espresso davanti ai giornalisti senza fornire dettagli aggiuntivi, limitandosi a confermare di non avere informazioni al momento.
2026-05-28 17:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: La fiducia in se stesso che mostra sul campo di gioco viene copiata davanti a un microfono. Indecoroso per la sua età, Andrés Cuenca risponde alle domande come fa con gli attaccanti della Seconda Divisione. Il difensore dello Sporting de Gijón era presente giovedì a Radio MARCA Asturias nella sua ultima settimana di associazione con la squadra asturiana. Almeno per il momento. Andrés Cuenca lo sa Il suo futuro più immediato è in Italia. Il giovane del Barcellona,??club che lo ha ceduto in prestito allo Sporting in questa stagione, è consapevole che dovrà approdare alle fila del Como una volta terminata la sua partecipazione all’Europeo Under 19. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Le retour des destins liés ! | EP11 Complet | Koh Lanta 2026 Reliques du Destin
Notizie e thread social correlati
Como, due spagnoli per Fabregas: Cuenca in difesa e i gol di AzonIl club ha annunciato i primi acquisti dopo aver conquistato la qualificazione almeno per l’Europa League.
“Ho convinto i medici a mandarmi in Australia per dire a mio figlio della diagnosi di cancro, ho detto loro ‘sarò felice, e nella felicità i farmaci faranno il loro lavoro cantando”: Concita De Gregorio in libreria con La CuraConcita De Gregorio ha pubblicato un libro intitolato La Cura, che a quattro anni dalla diagnosi di cancro al seno non si concentra sulla malattia...