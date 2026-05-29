Cuenca | Non ho informazioni dal Como su cosa faranno

Un giocatore del Como ha dichiarato di non aver ricevuto ancora indicazioni dal club su cosa farà in futuro. La comunicazione ufficiale sulla sua posizione o eventuali decisioni attese non è ancora arrivata. Il calciatore si è espresso davanti ai giornalisti senza fornire dettagli aggiuntivi, limitandosi a confermare di non avere informazioni al momento.

2026-05-28 17:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: La fiducia in se stesso che mostra sul campo di gioco viene copiata davanti a un microfono. Indecoroso per la sua età, Andrés Cuenca risponde alle domande come fa con gli attaccanti della Seconda Divisione. Il difensore dello Sporting de Gijón era presente giovedì a Radio MARCA Asturias nella sua ultima settimana di associazione con la squadra asturiana. Almeno per il momento. Andrés Cuenca lo sa Il suo futuro più immediato è in Italia. Il giovane del Barcellona,??club che lo ha ceduto in prestito allo Sporting in questa stagione, è consapevole che dovrà approdare alle fila del Como una volta terminata la sua partecipazione all’Europeo Under 19. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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