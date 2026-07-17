Il presidente del Como ha spiegato che la società ha rifiutato offerte economiche significative per alcuni giocatori della rosa. Suwarso ha affermato che i talenti continueranno a svilupparsi e il loro valore aumenterà nel tempo. Le decisioni sono state prese nonostante le proposte di ingaggi elevati, con l’obiettivo di far crescere i giocatori e mantenere la squadra competitiva. La scelta si basa sulla convinzione che il valore dei giocatori possa crescere in futuro.

In un intervento ai microfoni di Business of Football, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha raccontato le scelte che hanno portato la dirigenza lariana a rifiutare alcune offerte economiche molto elevate per alcuni dei talenti più brillanti presenti nella rosa di Cesc Fabregas. L'offerta rifiutata per Diao Il primo caso riguarda il percorso dell'esterno Assane Diao. Spiegando la genesi di questa situazione e le cifre in ballo, il presidente ha spiegato: "Nel passato abbiamo acquistato un esterno sinistro, Assane Diao. Lo abbiamo pagato 12 milioni di euro e successivamente ci è giunta un'offerta per lui da 60 milioni di euro in estate". 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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© Derbyderbyderby.it - Como, Suwarso: "Abbiamo rifiutato cifre importanti. I giocatori cresceranno e anche il loro valore"

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