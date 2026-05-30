Il Como ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League, sorprendendo tutti. Dopo il risultato, il giocatore Suwarso si è detto stupito. Restano incerte le strategie del club per mantenere il livello senza i leader attuali. La decisione sul futuro di Fabregas, protagonista di questa impresa, non è ancora stata annunciata. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di consolidare il successo ottenuto.

? Punti chiave Come farà il Como a mantenere il livello senza i suoi leader?. Chi deciderà il futuro di Fabregas dopo questo successo storico?. Perché il Real Madrid vuole riportare subito Nico Paz in Spagna?. Come ha fatto la proprietà a accelerare un progetto decennale?.? In Breve Nico Paz vale 11 milioni di euro per l'opzione di riscatto del Real Madrid.. Henry e Varane contribuiscono alla mentalità vincente del progetto Lariano.. Il club è passato dalla Serie C alla Champions in soli due anni.. L'accordo iniziale per Paz prevedeva un investimento di 6 milioni di euro.. Il miracolo del Como raggiunge la Champions League: Mirwan Suwarso tra stupore per il successo e filosofia sul futuro di Fabregas e Nico Paz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, il miracolo in Champions: Suwarso stupito dal successo

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