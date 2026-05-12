Como il piano di Suwarso | stadio e più italiani per l’Europa

A Como, il club ha presentato un piano che prevede il rinnovamento della squadra con l’obiettivo di qualificarsi alle competizioni europee. La società ha annunciato che lo stadio sarà coinvolto nel progetto, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o lavori. Inoltre, sono stati annunciati alcuni giovani calciatori italiani come parte della rosa, destinati a rafforzare la squadra in vista delle prossime stagioni.

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