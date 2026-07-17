Como immigrato africano impedisce al capotreno di Trenord di tornare a bordo lo insulta e lo scaraventa a terra - VIDEO
Un capotreno di Trenord è stato aggredito e scaraventato a terra durante un alterco vicino a Como. Un immigrato africano ha impedito fisicamente al lavoratore di risalire sul treno dopo una fermata, insultandolo e spingendolo. Il video dell’incidente, diffuso sui social, ha suscitato preoccupazione per la sicurezza sui mezzi pubblici. Non ci sono altre informazioni su eventuali denunce o interventi delle forze dell’ordine.
Un capotreno di Trenord aggredito e scaraventato a terra durante una lite. Il video diffuso da Salvini diventa virale, cresce l'allarme per la sicurezza Nei pressi di Como, un immigrato africano ha impedito fisicamente a un capotreno di Trenord di risalire sul convoglio dopo la fermata in una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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