Como immigrato africano impedisce al capotreno di Trenord di tornare a bordo lo insulta e lo scaraventa a terra - VIDEO

Notizia in breve

Un capotreno di Trenord è stato aggredito e scaraventato a terra durante un alterco vicino a Como. Un immigrato africano ha impedito fisicamente al lavoratore di risalire sul treno dopo una fermata, insultandolo e spingendolo. Il video dell’incidente, diffuso sui social, ha suscitato preoccupazione per la sicurezza sui mezzi pubblici. Non ci sono altre informazioni su eventuali denunce o interventi delle forze dell’ordine.