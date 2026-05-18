Durante un incontro pubblico, un video diffuso sui social mostra un confronto acceso tra il deputato di Fratelli d’Italia e un uomo presente alla manifestazione. Nel filmato, l’uomo rivolge insulti al politico, chiamandolo “bastardo” e “stronzo”, mentre Donzelli risponde con frasi altrettanto dure. Il video ha attirato l’attenzione sui social, dove molti commentano la scena. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, ma non ci sono ulteriori dettagli su eventuali conseguenze legali o sviluppi successivi.

“Bastardi dentro. siete degli stronzi”. È il battibecco tra un uomo e il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in un video rilanciato sui social dal partito della premier. Nel filmato il contestatore i nterrompe più volte il parlamentare durante un confronto in strada, nei pressi di Montecitorio, sui migranti e sui centri in Albania. Fdi ha condiviso il video con la didascalia: “Ecco come intendono il confronto le belle anime della sinistra ‘democratica e tollerante’: gli stessi che poi hanno la pretesa di dispensare lezioni e distribuire patenti di legittimità. Dal loro pulpito, per oggi, è tutto”. Il video del duello tra Donzelli e il compagno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti: Donzelli parla al “democratico” compagno, lui lo insulta: “Voi siete bastardi e str…” (video)

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