Un 23enne straniero è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito e scaraventato a terra un giovane nel centro di Catania, sottraendogli lo smartphone. La rapina è avvenuta durante un episodio di violenza, che ha portato all’arresto dell’uomo. La vittima ha riportato lesioni e il cellulare è stato recuperato. L’arrestato è stato portato in commissariato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rapina violenta nel centro cittadino: la vittima scaraventata a terra. La Polizia di Stato ha arrestato un 23enne di nazionalità straniera, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un giovane al quale avrebbe sottratto il telefono cellulare dopo una violenta aggressione. L’episodio è avvenuto nel centro di Catania, dove gli agenti della Squadra Volanti della Questura stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio, intensificando la vigilanza nelle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti per contrastare i reati predatori. L’inseguimento e l’intervento degli agenti. Durante il servizio, i poliziotti hanno notato due ragazzi che inseguivano un giovane con uno smartphone stretto in mano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Dayitalianews.com - Catania, scaraventa a terra un giovane e gli ruba lo smartphone: arrestato 23enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL FRATELLO CATTIVO DI GIORGIA VIENE A VIVERE A CASA NOSTRA PER 24 ORE!

Notizie e thread social correlati

Vomero, ruba lo smartphone sulla metro Linea 1 a Vanvitelli: arrestato dalla Polfer in borgheseUn uomo è stato arrestato alla stazione Vanvitelli della metro Linea 1 dopo aver sottratto uno smartphone a un passeggero.

Ruba il cellulare a un giovane e lo aggredisce a Genova, poi reagisce con i poliziotti: arrestato un 37enneA Genova, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver sottratto un cellulare a un giovane e averlo aggredito in Piazza della Stampa.