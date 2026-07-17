Commissione Covid la verità passa da una domanda | quale strumento fu predisposto per affrontare una pandemia ?

La Commissione Covid indaga sugli strumenti adottati durante la pandemia, chiedendo quale fosse il quadro giuridico previsto dall’ordinamento. Si mira a capire se le misure adottate fossero conformi alle norme vigenti, oltre a ricostruire affidamenti e responsabilità amministrative. La verifica riguarda principalmente la legittimità degli strumenti utilizzati per fronteggiare la crisi sanitaria, non solo le forniture di mascherine o aspetti gestionali. Le dichiarazioni del presidente della commissione evidenziano questa priorità.

Non basta ricostruire gli affidamenti, le mascherine o le responsabilità amministrative. Prima ancora, occorre accertare quale fosse il corretto strumento giuridico previsto dall’ordinamento per affrontare una pandemia Le recenti dichiarazioni del Presidente della Commissione parlamentare d’i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Commissione Covid, Buonguerrieri (FdI): Conte mentitore seriale, inaffidabile e inattendibile

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