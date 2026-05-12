Tivù Verità | La verità su Conte e il Covid | perché non si presenta in commissione

Alice Buonguerrieri, rappresentante di Fratelli d’Italia nella commissione Covid, ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle affermazioni di Giuseppe Conte sui periodi di lockdown e sull’uso delle mascherine. La capogruppo ha evidenziato alcune incongruenze nelle ricostruzioni dell’ex premier e ha spiegato i motivi per cui Conte non si è presentato in commissione. La discussione si concentra sui dettagli delle dichiarazioni e sulle assenze di alcuni protagonisti.

Alice Buonguerrieri, capogruppo Fdi in commissione Covid, spiega cosa non torna nelle ricostruzioni di Giuseppe Conte su lockdown e mascherine. E perché si rifiuta di presentarsi in aula a raccontare la verità. Al centro delle vicende che hanno portato all’adozione del provvedimento cautelare è una società edile del capoluogo piemontese, la quale - in ipotesi di accusa - avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fronte di lavori di efficientamento energetico («Ecobonus») e di riduzione del rischio sismico («Sismabonus») su un condominio torinese e risultati in realtà mai effettuati. Ciò grazie all’utilizzo di false attestazioni e asseverazioni sottoscritte da professionisti riconducibili alla medesima società, che ha così potuto disporre di crediti per interventi energetici e sismici non eseguiti.🔗 Leggi su Laverita.info

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