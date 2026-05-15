Con l’hantavirus rischiamo una nuova pandemia? Come si trasmette e in cosa è diverso dal Covid – La video analisi

Recentemente si è parlato di un caso di hantavirus a bordo di una nave da crociera, che ha portato all’evacuazione dei passeggeri. La giornalista del Fatto, Giovanna Trinchella, ha illustrato come si trasmette il virus e le differenze rispetto al Covid-19. La discussione si concentra sui rischi di una possibile pandemia e sulle modalità di diffusione dell’hantavirus, senza entrare in analisi speculative o opinioni personali.

Con l’hantavirus rischiamo un’altra pandemia? La giornalista del Fatto, Giovanna Trinchella, spiega come si trasmette il virus che ha colpito una nave da crociera, causando l’evacuazione dei passeggeri, e in cosa è diverso dal Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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