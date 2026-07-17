Come si acquista un biglietto per la finale Mondiale? I modi le vie i prezzi da 7000 euro in su
I biglietti per la finale Mondiale sono suddivisi in quattro categorie e i prezzi variano, partendo da circa 7.000 euro. È possibile acquistarli attraverso il sito ufficiale della Fifa o tramite rivenditori secondari. Alcuni biglietti sono stati messi in vendita su piattaforme di rivendita online, con prezzi che arrivano fino a 40.000 dollari.
Quattro categorie di posti: i prezzi variano. Dal sito ufficiale della Fifa fino al secondary ticketing. E c'è chi ha messo in vendita i biglietti su Ebay per 40mila dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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