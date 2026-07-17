Come si acquista un biglietto per la finale Mondiale? I modi le vie i prezzi da 7000 euro in su

Notizia in breve

I biglietti per la finale Mondiale sono suddivisi in quattro categorie e i prezzi variano, partendo da circa 7.000 euro. È possibile acquistarli attraverso il sito ufficiale della Fifa o tramite rivenditori secondari. Alcuni biglietti sono stati messi in vendita su piattaforme di rivendita online, con prezzi che arrivano fino a 40.000 dollari.