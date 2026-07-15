LIVE Mondiale per la finale prezzi alle stelle | per un biglietto anche 66mila euro
Per la finale del Mondiale, i prezzi dei biglietti sono saliti fino a 66.000 euro, con posti in piedi disponibili a circa 7.340 euro. Anche se si trova quasi fuori dallo stadio, il costo resta elevato per assistere alla partita più attesa. Chi desidera vivere l’evento dal vivo può comunque scegliere tra diverse fasce di prezzo, con le più costose che raggiungono cifre molto alte.
In piccionaia uno se la cava con 7.340 euro. Si è quasi fuori dallo stadio, ma ehi, è la finale del Mondiale. Se invece pensate che quella di domenica sia la partita della vostra vita e non volete badare a spese, potete concedervi anche un biglietto da 66.012 euro. E poi ovviamente bisogna arrivarci al MetLife Stadium. Il treno da Manhattan normalmente costa 12 dollari e ora è a 90, taxi o compagnie private si adeguano al trend generale e gonfiano i prezzi. E il cibo, chiaro: alimentarsi negli stadi nel Mondiale (se il biglietto non prevede un pacchetto col catering) è un salasso. I prezzi che abbiamo citato tra l’altro sono fluttuanti visto che per questo Mondiale i tagliandi sono come azioni di una grande compagnia, salgono e scendono a secondo della richiesta del mercato, domanda e offerta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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