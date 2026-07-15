In piccionaia uno se la cava con 7.340 euro. Si è quasi fuori dallo stadio, ma ehi, è la finale del Mondiale. Se invece pensate che quella di domenica sia la partita della vostra vita e non volete badare a spese, potete concedervi anche un biglietto da 66.012 euro. E poi ovviamente bisogna arrivarci al MetLife Stadium. Il treno da Manhattan normalmente costa 12 dollari e ora è a 90, taxi o compagnie private si adeguano al trend generale e gonfiano i prezzi. E il cibo, chiaro: alimentarsi negli stadi nel Mondiale (se il biglietto non prevede un pacchetto col catering) è un salasso. I prezzi che abbiamo citato tra l’altro sono fluttuanti visto che per questo Mondiale i tagliandi sono come azioni di una grande compagnia, salgono e scendono a secondo della richiesta del mercato, domanda e offerta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiale, per la finale prezzi alle stelle: per un biglietto anche 66mila euro

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