Finale Mondiali prezzi folli | quasi 2 milioni per un biglietto

Il MetLife Stadium si sta preparando per la finale dei Mondiali 2026, in programma domenica prossima. Tuttavia, i biglietti sono stati venduti a prezzi molto elevati, raggiungendo cifre che superano i 2 milioni di dollari. Questa escalation ha attirato l’attenzione, con molti acquirenti disposti a pagare somme enormi per assistere all’evento. La vendita ha suscitato discussioni sulla speculazione e sui costi elevati nel settore degli eventi sportivi di grande portata.

Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei Mondiali 2026 di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i 32.000 dollari (28.000 euro), con picchi speculativi sul mercato della rivendita che toccano addirittura i 2 milioni di dollari (1,75 milioni di euro)., La Fifa, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino - che ha risposto con ironia alle polemiche promettendo hot dog e bibite a chi spenderà tali cifre - citando l'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPick attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai 4. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Mondiali - Prezzi dei biglietti folli. Fifa nel mirino

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