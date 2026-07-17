Durante l’estate, molte persone scelgono di allenarsi anche in vacanza. Per farlo, è consigliabile portare con sé attrezzi leggeri come fasce elastiche e tappetini, utili per esercizi a corpo libero. È importante mantenere un ritmo costante, dedicando almeno 20-30 minuti al giorno all’attività fisica. Anche una passeggiata o una corsa leggera sono metodi efficaci per restare attivi durante le ferie.

Continuare a muoversi anche in estate e allenarsi in vacanza è fondamentale per mantenere attivo il metabolismo, gestire lo stress e preservare la tonicità muscolare. La chiave non è fermarsi, ma adattare la routine alle alte temperature. Come cambiare le abitudini di allenamento in estate Per allenarsi in sicurezza con il caldo estivo è necessario modificare i propri ritmi e ascoltare i segnali del corpo. Innanzitutto, per allenarsi in vacanza, meglio scegliere le prime ore del mattino o la tarda serata, evitando la fascia oraria tra le 11:00 e le 17:00 (a meno che non siate in alta montagna). Abbassate, poi, il carico dei pesi o rallentate il ritmo della corsa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come allenarsi in vacanza, i prodotti da avere per l'estate

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