Protezione solare | 5 prodotti da avere nel beauty-case
In vista del Sunscreen Day 2026, che si celebra il 27 maggio, si torna a sottolineare l'importanza della protezione solare nella routine quotidiana. Numerosi prodotti sono disponibili sul mercato, pensati per difendere la pelle dai raggi dannosi del sole. La scelta di una buona protezione solare è diventata una tappa fondamentale per mantenere la pelle sana e prevenire danni. L’attenzione si concentra su alcune formulazioni che si distinguono per efficacia e qualità, da integrare nel beauty-case di ogni persona.
Il Sunscreen Day 2026 e le nuove protezioni solari (da provare ora) . In occasione del Sunscreen Day 2026 del 27 maggio, la protezione solare si conferma un gesto essenziale della skincare quotidiana. Creme, trattamenti e texture leggere aiutano a difendere la pelle dai raggi UV e dal fotoinvecchiamento, preservandone luminosità, comfort e benessere durante tutta la stagione estiva. YVES ROCHER-SPRAY PROTEZIONE SOLARE INVISIBILE 50+ Lo Spray Protezione Solare Invisibile SPF 50+ offre una protezione molto alta dai raggi UVAUVB, unita a un’azione idratante per preservare la bellezza della pelle sotto il sole.Ispirata alla Cosmétique Végétale®, la formula unisce il Complesso UV-Protect, scudo efficace contro i raggi solari, alla Microalga Rossa, dalle proprietà antiossidanti e idratanti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Non serve comprare mille prodotti per avere la pelle così.
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