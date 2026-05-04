Cesc Fabregas ha recentemente condiviso le sue impressioni sull’esperienza di aver avuto come allenatore un tecnico di grande rilievo, definendo l’esperienza come uno shock e sottolineando la durezza degli allenamenti. In un’intervista al Telegraph, il calciatore ha anche parlato del suo percorso da allenatore e del progetto di una squadra di provincia, menzionando alcuni tecnici che lo hanno ispirato nel corso degli anni.

Cesc Fabregas, intervistato dal Telegraph, ha parlato della sua crescita come allenatore e del progetto Como, fino ai tecnici che lo hanno ispirato. Inoltre, ha rivelato un aneddoto su Wenger e Conte, suoi ex allenatori, e sul lockdown del Covid, decisivo per lo spagnolo per di diventare uno degli allenatori rivelazione in Europa. Le parole di Fabregas. “ La Premier League è il miglior campionato del mondo. Ma Mourinho mi disse un giorno, quando ero al Chelsea: ‘Ho ancora 30 anni per lavorare’. Quindi potrei restare al Como anche 10 anni e poi andare comunque in Premier tra 12 o 15 anni “, ha affermato Fabregas parlando di un campionato in cui ha giocato vestendo la maglia di Arsenal e Chelsea, e dove alcuni lo vorrebbero per sostituire Guardiola al Manchester City.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas: “Avere Conte come allenatore è stato uno shock, allenarsi con lui è dura”

Notizie correlate

Fabregas, che record con il Como! Solo un allenatore c’era riuscito prima di luiGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul...

Leggi anche: Sky, Conte resterà in azzurro e con lui uno dei suoi fedelissimi

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Fabregas non ha dubbi: PSG-Bayern la miglior partita mai vista. Como-Napoli? Conte mi ha fatto soffrire; Oggi c’è Como-Napoli, Fabregas: Ho imparato l’intensità da Conte. E ora...; Como-Napoli, tutte le trappole di Fabregas per Conte; Conte prima si prende il punto Champions poi esalta Fabregas: E' come me, un predestinato.

Conte a Dazn: Nessuno speculerà, calcio propositivo. Fabregas? Un predestinato. Su Di Lorenzo...Nel pre-partita di Como-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN. Fabregas ha sottolineato come lei l’abbia fatto crescere tanto come giocatore ... tuttonapoli.net

Conte: Sarà secondo me una partita aperta. Su Fabregas…Ecco le dichiarazioni di Conte a Dazn nel pre partita di Como – Napoli: Sulla partita e su Fabregas: Sicuramente nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, quindi sarà secondo me ... mondonapoli.it

Alcuni estratti dell'intervista al Telegraph rilasciata dal tecnico del Como, in cui ha raccontato aneddoti su Wenger e di come è iniziata la sua carriera da allenatore. https://www.ilnapolista.it/2026/05/fabregas-avere-conte-come-allenatore-e-stato-uno-shock-all - facebook.com facebook

L’equilibrio sta nell’avere il giusto mix tra le due fasi e nel Napoli di Conte questo non avviene! Il Napoli di Conte è una squadra che non produce né palle gol ne tantomeno gol! x.com