Collovati ricorda Bagnoli, definendolo “rivoluzionario” e smentendo l’immagine di allenatore catenacciaro. Ricorda anche che Bagnoli parlava milanese e che Branco, suo collaboratore, non capiva questa lingua. I due hanno scritto una parte importante della storia del calcio italiano, anche grazie alla vittoria a Liverpool, un risultato mai ottenuto prima da una squadra italiana a Anfield Road.

Insieme, sotto l'ala del Grifone, hanno scritto una pagina di storia del calcio italiano. Mai nessuno era riuscito a tornare a casa da Anfield Road con una vittoria in tasca. E, soprattutto, tra gli applausi dei tifosi del Liverpool, uno dei momenti più belli della carriera di entrambi. Era il 18 marzo 1992 e il Genoa si qualificava in semifinale di Coppa Uefa grazie alla doppietta di Pato Aguilera. In campo c'era anche Fulvio Collovati, che abbiamo sentito per un ricordo sul suo allenatore Osvaldo Bagnoli, scomparso oggi a 91 anni. Collovati, che ricordo ha di Osvaldo Bagnoli? "Non vorrei scadere nel banale ricordando che grande uomo e professionista fosse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Collovati ricorda Bagnoli: "Catenacciaro? No, rivoluzionario. Parlava milanese e Branco non capiva"

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