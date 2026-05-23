Carlin Petrini? Uno dei grandi leader socialisti in questa fase della storia un rivoluzionario | Michele Serra ricorda il fondatore di Slow Food

Michele Serra ha definito Carlin Petrini un rivoluzionario e uno dei grandi leader socialisti. Oggi, diverse persone hanno partecipato all’apertura della camera ardente a Pollenzo per dare l’ultimo saluto al fondatore di Slow Food. La cerimonia ha visto la presenza di volti noti e cittadini comuni. La camera ardente resterà aperta fino a domani, prima della commemorazione pubblica prevista nel pomeriggio.

Volti conosciuti e persone comuni hanno dato l’ultimo saluto a Carlin Petrini all’apertura della camera ardente a Pollenzo. Tra loro padre Enzo Bianchi, amico di lunga data del fondatore di Slow Foof scomparso a 76 anni, l’imprenditore Oscar Farinetti, Giuseppe Lavazza, vicepresidente della nota azienda di caffè. “Creava convivio e socialità. – lo descrive il giornalista e scrittore Michele Serra – Poi è stato un grande leader politico “, anzi “uno degli ultimi grandi leader socialisti ” perché “credeva che i produttori dovessero essere padroni del loro lavoro e del loro destino. E quindi in questa fase storica era un rivoluzionario “. “Il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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