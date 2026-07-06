L’attore britannico Robert Powell, 82 anni, ha ricordato l’interpretazione di Zeffirelli nel ruolo di Gesù, sottolineando che la versione del regista italiano parlava a un pubblico ampio. Powell ha evidenziato come quella rappresentazione abbia lasciato un’impronta significativa sull’immaginario collettivo. La sua interpretazione è considerata tra le più iconiche, influenzando molte successive rappresentazioni. Powell ha espresso apprezzamento per la capacità di Zeffirelli di comunicare un messaggio universale attraverso il film.

Poche interpretazioni hanno segnato l’immaginario collettivo quanto quella di Robert Powell nei panni di Cristo. L’attore britannico, 82 anni, è stato protagonista ieri a Rimini della terza giornata di Italian Global Series per celebrare i 50 anni dalla prima messa in onda (su Raiuno) di Gesù di Nazareth, il celebre sceneggiato diretto da Franco Zeffirelli che nel 1977 conquistò il pubblico italiano e internazionale. Un’occasione per ripercorrere la forza culturale di un’opera che – ancora oggi – vive in quell’immagine indelebile e nel legame profondo che unisce Powell all’Italia. Secondo lei perchè Gesù di Nazareth ha colpito il pubblico così a fondo? "Perché per la prima volta io e Franco abbiamo creato un Gesù in cui tutti potevano riconoscere il proprio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Powell ricorda Zeffirelli: "Il nostro Gesù parlava a tutti"

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