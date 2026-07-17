Un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate da un automobilista durante una lite in strada a Collegno, Torino, nella sera del 16 luglio. La discussione è scoppiata per questioni di viabilità e si è conclusa con l’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’automobilista. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle modalità dell’accaduto e sull’identità dell’automobilista.

Un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate da un automobilista nella serata di ieri, 16 luglio, a Collegno, in provincia di Torino. Tra i due era scoppiato un diverbio causato da questioni di viabilità stradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pensionato stava attraversando la carreggiata, non sulle strisce pedonali, quando una Citroen avrebbe rischiato di investirlo. Al culmine dell'alterco, il conducente del mezzo sarebbe sceso dal veicolo armato di coltello e avrebbe colpito a morte la vittima con un fendente. L'uomo si è poi dato alla fuga a bordo dell'auto. Le indagini, avviate nell'immediatezza dai carabinieri della Compagnia di Rivoli, hanno portato nella notte al fermo di un uomo, sospettato di essere il presunto autore dell'omicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Collegno, lite in strada: automobilista accoltella e uccide un pedone

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Omicidio a Collegno dopo una lite automobilistica, accoltellato e ucciso un ottantenne

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