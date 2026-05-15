Accoltella e uccide il cognato dopo una lite al Corvetto a Milano | Bryan Siguenza condannato a 14 anni

Lo scorso 18 agosto, in piazza Ferrara nel quartiere Corvetto di Milano, si è verificato un episodio di violenza con un esito fatale. Un uomo, dopo una lite, ha accoltellato e ucciso il suo cognato. Il giudice ha condannato Bryan José Vera Siguenza a 14 anni di reclusione per il delitto. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e i residenti della zona, che si sono confrontati con la gravità dell’accaduto.

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