Accoltella e uccide il cognato dopo una lite al Corvetto a Milano | Bryan Siguenza condannato a 14 anni
Lo scorso 18 agosto, in piazza Ferrara nel quartiere Corvetto di Milano, si è verificato un episodio di violenza con un esito fatale. Un uomo, dopo una lite, ha accoltellato e ucciso il suo cognato. Il giudice ha condannato Bryan José Vera Siguenza a 14 anni di reclusione per il delitto. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e i residenti della zona, che si sono confrontati con la gravità dell’accaduto.
Bryan José Vera Siguenza è stato condannato a 14 anni di carcere per l'omicidio del cognato Jefferson Gabriel Garcia Jimenez commesso lo scorso 18 agosto in piazza Ferrara, nel quartiere Corvetto a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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