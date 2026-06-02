Roma accoltella e uccide vicino durante una lite | fermato 18enne

Un giovane di 18 anni ha ucciso un vicino durante una lite in un condominio di via Villastellone a Roma. La discussione tra i due è degenerata e il ragazzo ha accoltellato l’uomo, che è morto poco dopo. Sul luogo sono arrivati la polizia e i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima. Il fermato è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

(Adnkronos) – Una lite tra vicini è degenerata in omicidio. E’ accaduto in un condominio di via Villastellone a Roma e sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118. Da una primissima ricostruzione, ad accoltellare il vicino al culmine di una discussione sarebbe stato un 18enne colombiano, poi fermato dalla polizia intervenuta. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roma, accoltella e uccide il vicino durante una lite, fermato 18enne. Era il suo vicino di casaUn giovane di 18 anni ha accoltellato e ucciso il vicino di casa durante una lite condominiale in via Villastellone, zona Primavalle a Roma.

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Roma, accoltella e uccide il vicino durante una lite, fermato 18enne. Era il suo vicino di casaUna lite condominiale è degenerata in un omicidio questa sera a Roma. E' accaduto in via Villastellone in zona Primavalle, in periferia. La polizia ha fermato il presunto autore. ilmessaggero.it

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