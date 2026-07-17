Collegno attraversa la strada con il figlio disabile | 79enne ucciso con una coltellata dopo una lite

Da notizieaudaci.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 79 anni è stato ucciso con una coltellata al petto durante una discussione in strada a Collegno, alle porte di Torino. La lite si è verificata giovedì sera mentre l’uomo attraversava la strada con il figlio disabile di 52 anni. La discussione, durata pochi istanti, si è trasformata in una scena violenta e fatale. Il figlio, che non è autosufficiente, era presente al momento dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Antonio Greco ucciso davanti al figlio dopo una lite in strada. Una discussione durata pochi istanti si è trasformata in un dramma. Antonio Greco, 79 anni, è stato ucciso con una coltellata al petto nella tarda serata di giovedì a Collegno, alle porte di Torino, mentre era insieme al figlio Luciano Greco, 52 anni, non autosufficiente. L’uomo ha cercato di difendere il padre durante l’aggressione, rimanendo ferito a un braccio. Per l’omicidio i carabinieri hanno arrestato Luigi Soffrano, 51 anni, residente nello stesso comune e già noto alle forze dell’ordine. La lite dopo l’attraversamento della strada. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato all’incrocio tra via Fratelli Tampellini e via Martiri, nei pressi di piazza IV Novembre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

collegno attraversa la strada con il figlio disabile 79enne ucciso con una coltellata dopo una lite
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