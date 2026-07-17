Un uomo di 79 anni è stato ucciso con una coltellata al petto durante una discussione in strada a Collegno, alle porte di Torino. La lite si è verificata giovedì sera mentre l’uomo attraversava la strada con il figlio disabile di 52 anni. La discussione, durata pochi istanti, si è trasformata in una scena violenta e fatale. Il figlio, che non è autosufficiente, era presente al momento dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Antonio Greco ucciso davanti al figlio dopo una lite in strada. Una discussione durata pochi istanti si è trasformata in un dramma. Antonio Greco, 79 anni, è stato ucciso con una coltellata al petto nella tarda serata di giovedì a Collegno, alle porte di Torino, mentre era insieme al figlio Luciano Greco, 52 anni, non autosufficiente. L’uomo ha cercato di difendere il padre durante l’aggressione, rimanendo ferito a un braccio. Per l’omicidio i carabinieri hanno arrestato Luigi Soffrano, 51 anni, residente nello stesso comune e già noto alle forze dell’ordine. La lite dopo l’attraversamento della strada. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato all’incrocio tra via Fratelli Tampellini e via Martiri, nei pressi di piazza IV Novembre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Collegno, attraversa la strada con il figlio disabile: 79enne ucciso con una coltellata dopo una lite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio a Collegno dopo una lite in strada: ucciso un pensionato di 80 anni, fermato un sospettatoUna lite in strada a Collegno, in provincia di Torino, ha portato all’uccisione di un uomo di 80 anni.

Accoltellato dopo una lite in strada con un automobilista a Collegno: morto il pedone 80enne Antonio Greco - VIDEONella serata di giovedì 16 luglio, un uomo di 80 anni è stato accoltellato a morte durante una lite in strada con un automobilista di 60 anni a...