Nella serata di giovedì 16 luglio, un uomo di 80 anni è stato accoltellato a morte durante una lite in strada con un automobilista di 60 anni a Collegno, nel Torinese. La discussione sarebbe iniziata a causa di alcuni colpi di clacson, poi degenerata. La vittima è stata colpita con un'arma da taglio e soccorsa dai sanitari, ma è deceduta poco dopo.

L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di giovedì 16 luglio a Collegno, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato dopo alcuni colpi di clacson Antonio Greco, 80enne, è stato ucciso ieri sera, giovedì 16 luglio, a Collegno (Torino), da un'automobilista 60enne, p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Accoltellato dopo una lite in strada con un automobilista a Collegno: morto il pedone 80enne Antonio Greco - VIDEO

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Omicidio a Collegno dopo una lite automobilistica, accoltellato e ucciso un ottantenne

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È finito in tragedia un diverbio scoppiato nella tarda serata di giovedì 16 luglio a Collegno, nel torinese. Un pedone, 80enne, Antonio Greco, è stato accoltellato a morte in strada da un automobilista che poi si è dato alla fuga. Secondo una prima ricostruzione, x.com

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