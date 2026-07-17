Colleferro Spaccio di coca in pieno centro La Polizia arresta un pusher e blocca l’acquirente dopo una violenta fuga con doppia resistenza agli agenti Due poliziotti feriti Sequestrati droga e denaro contante
Un pusher è stato arrestato nel centro di Colleferro durante un'operazione antidroga. La polizia ha fermato anche un acquirente, che ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza agli agenti. Due poliziotti sono rimasti feriti durante l’intervento. Sono stati sequestrati droga e denaro contante.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Ancora un duro colpo inferto al traffico di sostanze stupefacenti dagli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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