Colleferro Fuga spericolata in auto tra Valmontone e Labico La Polizia di Stato blocca due pregiudicati dopo un inseguimento
Due uomini con precedenti penali sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento tra Valmontone e Labico. Durante la fuga, hanno attraversato zone centrali e strade secondarie a forte traffico, cercando di sfuggire ai mezzi delle forze dell’ordine. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccare i veicoli e ad arrestarli. Non ci sono stati incidenti o feriti durante l’intervento.
Cronache Cittadine COLLEFERRO LABICO VALMONTONE – L’attenta e costante attività di controllo del territorio svolta dagli equipaggi della Squadra Volante L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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