Colleferro Fuga spericolata in auto tra Valmontone e Labico La Polizia di Stato blocca due pregiudicati dopo un inseguimento

Notizia in breve

Due uomini con precedenti penali sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento tra Valmontone e Labico. Durante la fuga, hanno attraversato zone centrali e strade secondarie a forte traffico, cercando di sfuggire ai mezzi delle forze dell’ordine. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccare i veicoli e ad arrestarli. Non ci sono stati incidenti o feriti durante l’intervento.