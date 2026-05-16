Avellino 47enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio | sequestrati droga e denaro contante
La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato un uomo di 47 anni, residente nella città, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un’operazione, gli agenti hanno sequestrato droga e una somma di denaro contante. L’indagine è ancora in corso e sono in corso ulteriori accertamenti sui materiali trovati. La denuncia è stata presentata alla Procura presso il tribunale locale.
La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 47enne avellinese per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.Perquisizione e sequestroTrovate cocaina, marijuana e soldi in contanti - In particolare, nella giornata di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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