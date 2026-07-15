Mercoledì le principali testate internazionali hanno pubblicato le prime recensioni di Odissea, l’attesissimo film di Christopher Nolan ispirato all’omonimo poema epico attribuito a Omero e che esce al cinema giovedì 16 luglio. I giudizi della critica sono perlopiù positivi: chi l’ha visto in anteprima l’ha principalmente apprezzato, lodando soprattutto l’interpretazione di Matt Damon (che fa Ulisse) e la pulizia della regia di Nolan. Ma c’è anche chi l’ha stroncato (una minoranza, per ora) in modo molto netto, soffermandosi sulle incongruenze rispetto all’opera originale e lamentandosi per la gestione del cast. Peter Bradshaw del Guardian ha assegnato al film cinque stelle su cinque, il massimo del punteggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa dicono le prime recensioni dell’“Odissea” di Christopher Nolan

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Cosa c'è di peggio dell'ODISSEA di CHRISTOPHER NOLAN

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