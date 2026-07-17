Cna ha espresso un parere favorevole sulla riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, presentata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy durante una riunione del Comitato consultivo. La confederazione ha anche segnalato il ritorno alla gestione ordinaria e ha chiesto di aumentare la soglia delle operazioni di importo ridotto.

ROMA – Cna valuta positivamente l’impostazione della riforma del Fondo di garanzia per le Pmi illustrata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel corso della riunione del Comitato consultivo. Il ritorno, dal 2027, a coperture differenziate in funzione della rischiosità delle imprese rappresenta un passaggio coerente con la natura dello strumento e consente di superare gradualmente il regime straordinario adottato durante le emergenze degli ultimi anni. È condivisibile l’obiettivo di riportare il Fondo alla sua funzione originaria: intervenire soprattutto dove esistono effettivi fallimenti di mercato, sostenendo le imprese economicamente sane che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al credito e accompagnando gli investimenti produttivi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cna: “Positivo il ritorno alla gestione ordinaria. Innalzare la soglia delle operazioni di importo ridotto”

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