Gestione ambientale e sicurezza sul lavoro L’incontro promosso dalla Cna

Un seminario promosso dalla Cna ha affrontato le nuove regole internazionali riguardanti la qualità, la gestione ambientale e la sicurezza sul lavoro. L’evento si è concentrato sulle normative aggiornate e sulle procedure da seguire per conformarsi ai requisiti stabiliti a livello internazionale. Durante l’incontro sono stati presentati i principali aggiornamenti normativi e le modalità di applicazione pratica in ambito aziendale. La discussione ha coinvolto diverse figure del settore, con l’obiettivo di chiarire gli aspetti tecnici e amministrativi delle nuove disposizioni.

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