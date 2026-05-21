Gestione ambientale e sicurezza sul lavoro L’incontro promosso dalla Cna
Un seminario promosso dalla Cna ha affrontato le nuove regole internazionali riguardanti la qualità, la gestione ambientale e la sicurezza sul lavoro. L’evento si è concentrato sulle normative aggiornate e sulle procedure da seguire per conformarsi ai requisiti stabiliti a livello internazionale. Durante l’incontro sono stati presentati i principali aggiornamenti normativi e le modalità di applicazione pratica in ambito aziendale. La discussione ha coinvolto diverse figure del settore, con l’obiettivo di chiarire gli aspetti tecnici e amministrativi delle nuove disposizioni.
Le nuove regole internazionali sulla qualità, la gestione ambientale e la sicurezza sul lavoro al centro di un seminario promosso da Cna. L’appuntamento è fissato per domani, dalle 16, nella sede dell’associazione in via Birmania 96. L’iniziativa è organizzata da Cna in collaborazione con Uni, l’Ente italiano di normazione, e con la Camera di commercio. Obiettivo dell’incontro è offrire alle aziende un momento di aggiornamento sulle novità normative che entreranno in vigore tra il 2026 e l’inizio del 2027, con particolare attenzione agli strumenti utili per migliorare competitività, organizzazione aziendale e accesso ai mercati. Il programma si aprirà con i saluti del presidente di Cna, Saverio Banini (nella foto), e della responsabile dell’ufficio qualità dell’associazione, Ilaria Chechi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
LA SICUREZZA PASSA PER L'INNOVAZIONE: IL PROGETTO PRONTOSTRADE A JAZZ'INN
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