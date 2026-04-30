Cna Costruzioni | Positivo il via libera al Piano Casa Ora risorse certe e governance chiara

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano Casa, un provvedimento che mira a facilitare le politiche abitative attraverso strumenti ordinari. La Cna Costruzioni ha commentato positivamente questa decisione, evidenziando l’importanza di risorse certe e di una governance chiara. La misura si inserisce in un quadro di interventi che prevedono anche nuovi bonus per il settore edilizio, con l’obiettivo di sostenere il mercato immobiliare e le attività di costruzione.

Arrivano i nuovi bonus casa – lopinionista.it ROMA – L’approvazione del Piano Casa in Consiglio dei ministri rappresenta un passo importante per realizzare politiche abitative attraverso un efficace strumento ordinario. È quanto afferma Cna Costruzioni valutando in modo positivo il via libera al piano che ha l’obiettivo di intervenire su edilizia residenziale pubblica, housing sociale, affordable housing e riqualificazione del patrimonio esistente. Per assicurare un ruolo di primo piano alle Pmi sono necessarie certezze su risorse, regole e tempi. L’efficacia del piano – sottolinea Cna Costruzioni – dipenderà dalla programmazione di risorse adeguate e da un sistema di governance chiaro che assicuri tempi certi e capacità di coordinamento con i territori.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna Costruzioni: “Positivo il via libera al Piano Casa. Ora risorse certe e governance chiara” Notizie correlate Leggi anche: Governo, via libera al Piano Casa. Carburanti, prorogato il taglio delle accise Il settore costruzioni rallenta. Ma il 2026 resta positivoIl settore costruzioni nella nostra provincia ha chiuso il 2025 con un aumento del 4% del valore aggiunto e le previsioni per il 2026 portano ancora... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pnrr, in Sardegna gare pubbliche per 5,3 miliardi. Ma solo il 3% della spesa va alle imprese dell'Isola; Pnrr, aggiudicato il 96,5% dei bandi di gara. Alle imprese sarde le briciole. Appalti pubblici, Cna Costruzioni: Attivare con urgenza le clausole di revisione prezziROMA - Cna Costruzioni ha formalmente segnalato alle principali istituzioni competenti – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità ... lopinionista.it Passaggio generazionale, Mattia Ballatori (Ballatori Costruzioni) premiato al CNA Next di RomaInnovazione, talento e visione del futuro parlano piceno, anche sul palco di CNA Next, l’assemblea nazionale dei Giovani imprenditori CNA andata in scena ... picenonews24.it Passaggio generazionale, Mattia #Ballatori (Ballatori Costruzioni) premiato al #CNA Next di Roma - facebook.com facebook