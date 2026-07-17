Claudio Cecchetto Notte bianca e festival | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Da bergamonews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse iniziative. A Albino si svolge l’estivo Spritz&Burger, mentre a Borgo Santa Caterina si tiene la notte bianca con negozi aperti fino a tardi. In programma anche il ChorusLife Beer Fest, un festival dedicato alla birra, e il Punk Rock Raduno, un evento musicale. Inoltre, si celebra una festa alla Madonna della...

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L’estivo Spritz&Burger ad Albino, la notte bianca a Borgo Santa Caterina, ChorusLife Beer Fest, Punk Rock Raduno, la festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, la sagra degli gnocchi ripieni ad Albino, Rock sul Serio a Villa di Serio, Fara Rock a Fara Gera d’Adda, San Paolo D’Argon Beer Fest – Musica e passione Birra ‘N Banda, la sagra del pesce a Ponte Giurino, “Sottozero Summer Festival” a Bagnatica, street food a Rovetta e la sagra in campagna a Mornico al Serio. Ancora, “Sota i Stèle! – Sich dé tra musica e bìra” a Locate Bergamasco, Ambria Music Festival, la sagra della sardina a Tavernola Bergamasca, Beer Fest Villongo, Claudio Cecchetto a Treviglio con il suo Dj Show e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Claudio Cecchetto, Notte bianca e festival: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Castel Rozzone Blues Festival.

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