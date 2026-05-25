Claudio Santamaria Michael feste e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diverse iniziative. Al Teatro Nuovo Treviglio si terrà un incontro con l’attore Claudio Santamaria, mentre all’Anteo SpazioCinema di Treviglio sarà proiettato il film “Michael”. In diverse località si svolgono anche feste, come quella della Madonna della Castagna e una festa della comunità presso una parrocchia di Valtesse, accompagnate da letture e altri eventi.

La Festa della comunità – Parrocchia di San Colombano a Valtesse, la Festa della Madonna della Castagna, l’incontro con l’attore Claudio Santamaria al Teatro Nuovo Treviglio, la proiezione del film “Michael” all’Anteo SpazioCinema di Treviglio, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 25 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre un secolo vengono riunite le 74 carte del Mazzo Colleoni, il più completo al mondo tra quelli antichi, oggi conservate tra l’Accademia Carrara di Bergamo, The Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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