Luca Argentero Festival pianistico e film | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diversi eventi tra cui il Festival pianistico e la proiezione di un nuovo film. Tra gli appuntamenti principali, si tiene uno spettacolo con Luca Argentero alla ChorusLife Arena, dove l’attore presenta il suo spettacolo intitolato “È questa la vita che sognavo da...”. Sono inoltre in programma altre iniziative culturali e di intrattenimento in varie location della zona.

Luca Argentero alla ChorusLife Arena a Bergamo con lo spettacolo “É questa la vita che sognavo da bambino?”, il concerto del pianista Anton Gerzenberg a Nembro per il Festival pianistico, il torneo di calcio a 7 “Memorial Alberto Colamonaco” a Cazzano Sant’Andrea, la rassegna “riVediamoli” a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 11 maggio. Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre un secolo vengono...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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