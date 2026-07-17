Classifica Tour de France 2026 | Pidcock sconvolge tutto con la ‘fuga bidone’ Piganzoli resta in top15

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la tredicesima tappa del Tour de France, un ciclista ha attaccato con una fuga improvvisa, riuscendo a guadagnare otto minuti sul gruppo principale. La corsa ha subito una svolta significativa, influenzando la classifica generale. Tra i favoriti, uno dei corridori italiani si è mantenuto stabile nella top 15. La fuga bidone ha portato a un cambio di ritmo e ha messo in discussione le previsioni sulla vittoria finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La tredicesima tappa del Tour de France è stata animata da una fuga bidone, che ha guadagnato otto minuti di vantaggio sul grosso del gruppo e ha dato uno scossone importante in classifica generale. Il britannico Tom Pidcock è infatti riuscito a inserirsi tra i 57 attaccanti della prima ora e ha recuperato quasi otto minuti in graduatoria, rendendosi protagonista di un vertiginoso balzo di ben sei posizioni in graduatoria. L’alfiere della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team si è issato al quarto posto, con un ritardo di 4’15” dallo sloveno Tadej Pogacar, il quale si conferma saldamente in maglia gialla con un margine di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard e 4’06” sul belga Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it

classifica tour de france 2026 pidcock sconvolge tutto con la 8216fuga bidone8217 piganzoli resta in top15
© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Pidcock sconvolge tutto con la ‘fuga bidone’. Piganzoli resta in top15
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 - Tom Pidcock : We went through about 10.000 bidons in the peloton today...

Video Tour de France 2026 - Tom Pidcock : We went through about 10.000 bidons in the peloton today...

Notizie e thread social correlati

Classifica Tour de France 2026: Pogacar con oltre 3’30” su Vingegaard! Piganzoli consolida la top15Durante la tappa del Tour de France 2026, a circa un chilometro dalla vetta del Col de Pertus, un ciclista ha attaccato, riprendendo un avversario e...

Classifica Tour de France 2026: Traeen in maglia gialla con la fuga bidone! Pogacar e Vingegaard appaiatiTraeen ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2026 e indossa la maglia gialla.

Temi più discussi: Tour de France 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; Tour de France 2026, Pogacar domina sul Tourmalet | La nuova classifica generale; Classifica Tour de France 2026, undicesima tappa: Pogacar comodo in maglia gialla, Piganzoli lotta per la top-10; Pogacar domina ancora: vince a Le Lioran e allunga in classifica.

classifica tour de classifica tour de franceClassifica Tour de France 2026, dodicesima tappa: Pidcock recupera 8 minuti e stravolge la graduatoriaLa tredicesima tappa del Tour de France è stata animata da una fuga bidone, che ha guadagnato otto minuti di vantaggio sul grosso del gruppo e ha dato uno ... oasport.it

classifica tour de classifica tour de franceTour de France: Schmid vince la tappa di Belfort, Pogacar sempre in Maglia giallaLo svizzero vince la tappa più lunga di questa edizione (205,8 km) battendo in volata Tejada, entrambi scappati ai -15 dal traguardo dopo la maxi-fuga di giornata. Grande protagonista Pidcock, primo s ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web