Durante la tredicesima tappa del Tour de France, un ciclista ha attaccato con una fuga improvvisa, riuscendo a guadagnare otto minuti sul gruppo principale. La corsa ha subito una svolta significativa, influenzando la classifica generale. Tra i favoriti, uno dei corridori italiani si è mantenuto stabile nella top 15. La fuga bidone ha portato a un cambio di ritmo e ha messo in discussione le previsioni sulla vittoria finale.

La tredicesima tappa del Tour de France è stata animata da una fuga bidone, che ha guadagnato otto minuti di vantaggio sul grosso del gruppo e ha dato uno scossone importante in classifica generale. Il britannico Tom Pidcock è infatti riuscito a inserirsi tra i 57 attaccanti della prima ora e ha recuperato quasi otto minuti in graduatoria, rendendosi protagonista di un vertiginoso balzo di ben sei posizioni in graduatoria. L’alfiere della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team si è issato al quarto posto, con un ritardo di 4’15” dallo sloveno Tadej Pogacar, il quale si conferma saldamente in maglia gialla con un margine di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard e 4’06” sul belga Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Pidcock sconvolge tutto con la ‘fuga bidone’. Piganzoli resta in top15

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Tour de France 2026 - Tom Pidcock : We went through about 10.000 bidons in the peloton today...

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