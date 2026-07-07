Classifica Tour de France 2026 | Traeen in maglia gialla con la fuga bidone! Pogacar e Vingegaard appaiati

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Traeen ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2026 e indossa la maglia gialla. È entrato in fuga con altri corridori e ha concluso davanti al gruppo. Pogacar e Vingegaard sono arrivati in parità, entrambi a pochi secondi dal vincitore. La classifica generale vede Traeen in testa, con i due favoriti a seguire. La corsa prosegue con le prime posizioni ancora aperte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torstein Traeen ha conquistato la maglia gialla al termine della quarta tappa del Tour de France 2026: il norvegese è entrato in una fuga bidone, giunta al traguardo con un vantaggio superiore ai tredici minuti sul gruppo dei migliori, ed è così riuscito a impossessarsi del prestigioso simbolo del primato nella corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. L’alfiere della Uno-X Mobility, sesto all’arrivo di Foix, dove si è imposto il danese Mads Pedersen in volata, si regala il giorno più bello della carriera e arricchisce un palmares in cui spicca una sola affermazione da professionista. Il 30enne ha lo stesso tempo dello statunitense Sean Quinn e un vantaggio di 3’50” sul ceco Mathias Vacek, che potrebbe avere anche delle ambizioni importanti nel corso delle tre settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

classifica tour de france 2026 traeen in maglia gialla con la fuga bidone pogacar e vingegaard appaiati
© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Traeen in maglia gialla con la fuga bidone! Pogacar e Vingegaard appaiati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ranking Every Tour de France 2026 Favourite From Worst to Best (Vingegaard vs Pogacar )

Video Ranking Every Tour de France 2026 Favourite From Worst to Best (Vingegaard vs Pogacar? )

Notizie e thread social correlati

Classifica Tour de France 2026, quarta tappa: Traeen in maglia gialla con una fuga bidone! Pogacar e Vingegaard alla pariTorstein Traeen ha indossato la maglia gialla dopo aver vinto la quarta tappa del Tour de France 2026.

Classifica Tour de France 2026, prima tappa: Vingegaard in maglia gialla, Ganna davanti a PogacarIl Tour de France 2026 è iniziato con una cronometro a squadre di 19,6 chilometri a Barcellona.

Temi più discussi: Classifica Tour de France 2026; Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar in vetta anche alla graduatoria a punti; Tour de France 2026, terza tappa: risultati, ordine di arrivo e classifica; Tour de France 2026, le altre classifiche.

classifica tour de classifica tour de franceTour de France 2026, tutte le classifiche: Pedersen in maglia verde, ribaltone tra i giovaniIl Tour de France 2026 è proseguito con la quarta tappa, caratterizzata da una fuga bidone che ha portato in maglia gialla l'inatteso Tarstein Traeen, ... oasport.it

classifica tour de classifica tour de franceDiretta Tour de France 2026, classifica | Mads Pedersen ha vinto la 4^ tappa, Torstein Træn maglia gialla!Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 7 luglio: orario, percorso e vincitore 4^ tappa Carcassonne-Foix di 181,9 km. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web