Traeen ha vinto la quarta tappa del Tour de France 2026 e indossa la maglia gialla. È entrato in fuga con altri corridori e ha concluso davanti al gruppo. Pogacar e Vingegaard sono arrivati in parità, entrambi a pochi secondi dal vincitore. La classifica generale vede Traeen in testa, con i due favoriti a seguire. La corsa prosegue con le prime posizioni ancora aperte.

Torstein Traeen ha conquistato la maglia gialla al termine della quarta tappa del Tour de France 2026: il norvegese è entrato in una fuga bidone, giunta al traguardo con un vantaggio superiore ai tredici minuti sul gruppo dei migliori, ed è così riuscito a impossessarsi del prestigioso simbolo del primato nella corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. L’alfiere della Uno-X Mobility, sesto all’arrivo di Foix, dove si è imposto il danese Mads Pedersen in volata, si regala il giorno più bello della carriera e arricchisce un palmares in cui spicca una sola affermazione da professionista. Il 30enne ha lo stesso tempo dello statunitense Sean Quinn e un vantaggio di 3’50” sul ceco Mathias Vacek, che potrebbe avere anche delle ambizioni importanti nel corso delle tre settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Traeen in maglia gialla con la fuga bidone! Pogacar e Vingegaard appaiati

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